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Прогноз погоды на 2 августа

First News Media14:00 - Сегодня
Прогноз погоды на 2 августа

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сухая погода.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26°, днем 29-34° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 23-28° тепла.

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