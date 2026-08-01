Объявлены время и место прощания с Народным поэтом Нариманом Гасанзаде - ОБНОВЛЕНО

Церемония прощания с Народным поэтом Нариманом Гасанзаде состоится завтра, 2 августа, в 11:00 в Международном центре мугама.

После завершения траурного мероприятия покойный поэт будет похоронен на I Аллее почетного захоронения в 13:00.

11:30

Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде будет похоронен на Аллее почетного захоронения.

В Министерстве культуры, перед похоронами в Международном центре мугама состоится церемония прощания с поэтом.

После завершения церемонии прощания гроб с телом Наримана Гасанзаде будет доставлен на Аллею почетного захоронения, где состоятся похороны.

Отметим, что народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде скончался сегодня утром.