Британский посол поздравил Азербайджан с Днем алфавита и языка, прочитав стих Бахтияра Вахабзаде
Азербайджанский язык — это ценное наследие, передающее богатую историю, культуру и национальную идентичность азербайджанского народа из поколения в поколение.
Об этом заявил посол Великобритании в Баку Дункан Норман в своем поздравительном видеообращении в социальной сети Х по случаю Дня азербайджанского алфавита и языка.
Azərbaycan dili xalqınızın zəngin tarixini, mədəniyyətini və milli kimliyini nəsildən-nəslə ötürən qiymətli irsidir.
Bu əlamətdar günü qeyd edərkən əminəm ki, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı gələcək nəsillər üçün də ilham mənbəyi olmağa davam edəcək. pic.twitter.com/hn1b7F8PWi — Duncan Norman (@DNormanFCDO) August 1, 2026
«Отмечая этот знаменательный день, я уверен, что азербайджанский язык и литература продолжат оставаться источником вдохновения и для будущих поколений», — сказал дипломат, прочитав отрывок стихотворения Бахтияра Вахабзаде «Ana dili».