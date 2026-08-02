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Экономика Германии превзошла ожидания аналитиков благодаря экспорту

First News Media21:37 - Сегодня
Экономика Германии превзошла ожидания аналитиков благодаря экспорту

Во II квартале 2026 года экономика Германии выросла сильнее, чем ожидали аналитики.

Как сообщает Handelsblatt, основанную на данных Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), ВВП ведущей экономики Евросоюза увеличился на 0,2%.

Ранее Институт экономических исследований (Ifo) прогнозировал, что во втором квартале немецкий ВВП будет стагнировать. Отмечается, что достигнутый рост в первую очередь обусловлен увеличением объема экспорта, который показал положительную динамику вопреки геополитической нестабильности. В то же время внутреннее потребление развивалось вяло, а инвестиции показала снижение.

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