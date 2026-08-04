США ввели санкции против структур Минобороны России

США ввели санкции против некоторых российских структур, в том числе двух управлений Минобороны РФ и Сухопутных войск России.

Об этом уведомил Госдепартамент, разместив запись в Федеральном реестре, передает ТАСС.

Решение принято якобы из-за нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки, таких как крылатые и баллистические ракетные системы, в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Речь идет о передаче этим трем странам или закупке у них товаров, услуг и технологий, попадающих под американские ограничения.

Ограничительные меры вступили в силу 24 июля. В список попали Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ, Сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Источник: Lenta.ru