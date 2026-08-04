34-летний боец UFC Аллан Насименто обнаружен мертвым

Бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименто, выступавший в наилегчайшем весе под эгидой UFC, ушёл из жизни в 34 года.

Об этом сообщила пресс-служба организации в социальной сети.

«Вчера утром, в понедельник, 3 августа, наш любимый боец наилегчайшего веса Аллан Насименто был обнаружен без признаков жизни после предполагаемого сердечного приступа во сне. Несмотря на усилия прибывшей медицинской бригады, его смерть была констатирована на месте. В это невероятно тяжёлое время мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде и всем близким Аллана», — сказано в официальном заявлении UFC.

За свою карьеру в ММА он провёл 29 боёв, одержал 22 победы и потерпел семь поражений. Чуть больше месяца назад, 20 июня, бразилец провёл последний поединок на турнире UFC Vegas 119, где уступил Митчу Рапосо при разногласии судейских записок.