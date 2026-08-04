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Общество

ГМС Азербайджана зафиксировала рост нарушений при регистрации иностранцев по месту пребывания

First News Media09:20 - Сегодня
ГМС Азербайджана зафиксировала рост нарушений при регистрации иностранцев по месту пребывания

В Азербайджане в последнее время зафиксировано увеличение числа нарушения требований законодательства, связанных с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания на территории страны.

Об этом говорится в информации Государственной миграционной службы (ГМС).

Отмечается, что согласно требованиям Миграционного кодекса Азербайджана иностранцы или лица без гражданства, временно находящиеся на территории страны более 15 дней, должны быть зарегистрированы по месту пребывания.

"В связи с этим ГМС призывает иностранцев или лиц без гражданства, временно находящихся в Азербайджане более 15 дней, а также принимающую сторону соблюдать требования миграционного законодательства", - говорится в информации.

В целях регистрации иностранца или лица без гражданства по месту пребывания принимающая сторона должна в течение 15 дней со дня въезда указанного лица в страну представить в ГМС соответствующее заявление-анкету и копию паспорта или иного документа для пересечения границы иностранца или лица без гражданства.

Процедура регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания осуществляется без взимания государственной пошлины. Несвоевременное прохождение регистрации по месту пребывания влечет за собой привлечение как самих иностранных граждан и лиц без гражданства, так и принимающей стороны к административной ответственности.

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