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Грузовое судно поражено неустановленным снарядом близ берегов Омана

First News Media08:10 - Сегодня
Грузовое судно поражено неустановленным снарядом близ берегов Омана

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с грузовым судном близ берегов Омана.

«Грузовое судно передало по радиосвязи сообщение о попадании неизвестного снаряда», — информировало ведомство.

Инцидент произошел в 20 морских милях к северо-востоку от города Эль-Хасаб в Омане.

Отмечается, что ведется расследование, судам рекомендуется соблюдать осторожность и информировать UKMTO о любой подозрительной активности.

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