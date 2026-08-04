Грузовое судно поражено неустановленным снарядом близ берегов Омана

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с грузовым судном близ берегов Омана.

«Грузовое судно передало по радиосвязи сообщение о попадании неизвестного снаряда», — информировало ведомство.

Инцидент произошел в 20 морских милях к северо-востоку от города Эль-Хасаб в Омане.

Отмечается, что ведется расследование, судам рекомендуется соблюдать осторожность и информировать UKMTO о любой подозрительной активности.