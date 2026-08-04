СМИ: Госдеп США планирует закрыть пять зарубежных дипмиссий

Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении закрыть сразу пять американских диппредставительств.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, под сокращение попадут миссии США в городах Виннипег (Канада), Нагоя (Япония), Дуала (Камерун), Медан (Индонезия) и Сент-Джорджес (Гренада). Отмечается, что Белый дом изначально стремился к закрытию до 30 зарубежных представительств, поскольку многие из них неэффективны с точки зрения вложений и более не являются необходимыми, но на данный момент сокращения коснутся лишь пяти из них.

В то же время Демократическая партия США и источники Reuters в области нацбезопасности высказали опасения, что сокращение американских дипмиссий может подорвать позиции Вашингтона сразу в нескольких регионах.

Источник: ТАСС