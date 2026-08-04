К сведению граждан: на некоторых территориях не будет света

Во вторник, 4 августа, в целях повышения качества и удовлетворения растущей потребности в электроэнергии будут проведены ремонтно-ревизионные работы на трансформаторном пункте (ТП) в Баку.

Кроме того, в ряде регионов запланирован ремонт воздушных линий электропередачи различного напряжения и обрезка деревьев.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, с 10:00 до 13:00 ограничения в подаче электроэнергии будут введены на отдельных участках улиц Наримана Нариманова, Али бека Гусейнзаде, Абдуллы Шаига, Зульфугара Адыгёзалова, Джаббара Гаръягдыоглу, Салатын Аскеровой и Муртузы Мухтарова, входящих в зону обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС).

Плановые отключения также затронут другие населенные пункты. Так, с 09:00 до 12:00 без электроэнергии останутся села Гарамарьям, Шахсолтанлы, Екехана, входящие в Гёйчайскую электрическую сеть (ЭС). С 10:00 до 15:00 ограничения будут действовать на улицах Мухаммеда Гусейна Шахрияра, Мамеда Эмина Расулзаде и Низами в городе Гёйчае, а также в селах Джейирли, Чайархы, Гаджалыкенд, Гарабаггал и Тюркман Гёйчайского района.

В зоне обслуживания Мингячевирской ЭС с 09:00 до 13:00 подача электроэнергии будет приостановлена на улицах Тебриза, Яшара Мурадова, Кёроглу и Зулейхи Гасановой. На территории Тертерской ЭС с 10:00 до 12:00 без напряжения останутся населенные пункты, питающиеся от воздушной линии №3 "Хорузлу" (10 кВ).

После завершения работ абоненты на указанных территориях получат более качественное и стабильное электроснабжение.