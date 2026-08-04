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Катар, Египет и Турция обвинили Израиль в нарушении перемирия в Газе

First News Media08:20 - Сегодня
Катар, Египет и Турция обвинили Израиль в нарушении перемирия в Газе

Катар, Египет и Турция, выступающие посредниками в урегулировании конфликта в секторе Газа, решительно осудили действия Израиля в анклаве, назвав их прямым нарушением соглашения о прекращении огня.

Об этом говорится в совместном заявлении трех государств.

"Продолжение этих нарушений является несоблюдением соглашения и подрывает усилия по реализации его второго этапа, особенно после того, как движение ХАМАС и палестинские фракции объявили о согласии с дорожной картой, в частности в вопросе контроля над вооружениями", - отмечается в документе, опубликованном МИД Катара.

Страны-посредники осудили продолжающиеся удары израильских сил по сектору Газа, указав на недопустимость атак на медицинские учреждения и гибель мирных жителей. Они призвали обеспечить полную защиту гражданского населения, медицинского персонала и гуманитарных работников, а также гарантировать беспрепятственный доступ помощи во все районы анклава.

Кроме того, Доха, Каир и Анкара призвали международное сообщество оказать давление на Израиль для выполнения им своих обязательств. По их мнению, это необходимо для завершения реализации мирного плана президента США, который ранее назвал достижение консенсуса по второму этапу сделки "историческим соглашением".

Источник: ТАСС

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