Председатель ОБСЕ: Визит в Азербайджан станет началом более широких контактов - ФОТО

Член Федерального совета Швейцарии, глава Федерального департамента иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Рад совершить свой первый официальный визит в Азербайджан. Швейцария высоко ценит партнерство с Азербайджаном", - отметил Кассис.

По его словам, в качестве действующего председателя ОБСЕ он намерен содействовать развитию диалога, мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, а также углублению сотрудничества в сферах торговли, инноваций и экономики.

"Этот визит станет началом более широких региональных контактов", - подчеркнул Кассис.