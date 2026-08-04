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МИД РФ назвал условие для переговоров по Украине

First News Media08:25 - Сегодня
МИД РФ назвал условие для переговоров по Украине

Россия открыта к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны стран Запада.

Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — сказал он.

Как отметил замминистра, если на Западе, «в лагере спонсоров Украины, созрели понимания необходимости честного, конструктивного диалога, нацеленного на устранение хорошо известных первопричин конфликта, тогда, наверное, перспективы диалога появятся».

«А если нет, если такой готовности на той стороне не будет, и если не будет готовности добиться того, чтобы киевский режим соблюдал то, о чем договаривались его западные спонсоры с нами, то тогда мы будем продолжать специальную военную операцию, будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Галузин.

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