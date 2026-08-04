На ряде дорог Баку образовались пробки

На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Согласно информации, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих направлениях:

- Шоссе Баку -Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

- На Первой Приозерной дороге в направлении проспекта Зии Буниятова;

- На проспекте Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".