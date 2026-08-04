На ряде дорог Баку образовались пробки
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта.
Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Согласно информации, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих направлениях:
- Шоссе Баку -Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
- На Первой Приозерной дороге в направлении проспекта Зии Буниятова;
- На проспекте Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".
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