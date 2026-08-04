SOCAR: Утверждения о массовых сокращениях не соответствуют действительности

Распространяемая в социальных сетях информация о массовых сокращениях в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), не основанная на официальных источниках, не соответствует действительности.

Об этом заявили в SOCAR в ответ на запрос Report.

В компании отметили, что в 2024-2025 годах среднегодовой уровень текучести кадров составил 2,4%, причем основная часть пришлась на естественный отток сотрудников.

В SOCAR подчеркнули, что совершенствование корпоративного управления, повышение операционной эффективности, оптимизация бизнес-процессов и развитие человеческого капитала являются одними из ключевых направлений Корпоративной стратегии до 2035 года. Все соответствующие меры реализуются с соблюдением требований трудового законодательства.

В компании также сообщили, что в 2025 году деятельность SOCAR в сфере ESG была оценена международным рейтинговым агентством Sustainable Fitch рейтингом ER3. В 2024 году компания также первой среди энергетических компаний Каспийского региона получила ESG-рейтинг BBB от международного агентства MSCI.

В SOCAR добавили, что каждое предприятие группы является самостоятельным юридическим лицом и работодателем и осуществляет трудовые отношения в соответствии с законодательством Азербайджана.

В компании призвали общественность и заинтересованные стороны опираться исключительно на официальную информацию SOCAR.