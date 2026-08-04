Азербайджанская нефть подешевела на 5%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $5,14, или 5,04%, — до $96,73.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,43.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $4,71, или 4,79%, — до $93,54 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.