Politico: ЕС требует от Испании данных о числе вернувшихся в Марокко мигрантов

Послы ЕС 3 августа потребовали от Испании предоставить подтверждения заявлений о числе мигрантов, уже вернувшихся в Марокко.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов, беседа была отмечена моментами напряженности.

По словам источников, Мадрид высказался в «несколько резком» тоне, критикуя реакцию других столиц ЕС на миграционный кризис. При этом некоторые страны считают, что Испания своей политикой сама поощряла прибытие мигрантов, указал еще один представитель ЕС. Видеоконференция глав МВД 4 августа даст министрам первую возможность совместно изучить произошедшее в Сеуте и сосредоточится на том, какие уроки должен извлечь ЕС, сообщил Politico другой европейский дипломат.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до испанского автономного города Сеута, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а число нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в Сеуту, составило около 40 тыс. По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достичь территории Сеуты.

Как сообщало агентство Europa Press со ссылкой на главу правительства города Хуана Хесуса Виваса, от 3 тыс. до 5 тыс. мигрантов все еще могут оставаться в Сеуте после массового наплыва нелегалов.

Источник: ТАСС