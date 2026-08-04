 Джеки Чан находится в Баку для съемок фильма «Доспехи Бога 4» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Джеки Чан находится в Баку для съемок фильма «Доспехи Бога 4» - ФОТО

First News Media09:07 - Сегодня
Джеки Чан находится в Баку для съемок фильма «Доспехи Бога 4» - ФОТО

Легендарный актер Джеки Чан находится в Баку, где начинаются съемки отдельных сцен международного приключенческого фильма "Доспехи Бога 4: Ультиматум".

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Баку, всемирно известный актер проведет в столице Азербайджана около десяти дней.

Основной съемочной площадкой фильма является Казахстан. Съемки картины уже прошли в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы. Азербайджан был выбран второй страной для съемок по предложению казахстанской стороны. Производством фильма занимается казахстанская кинокомпания Salem Entertainment. Продюсером проекта является основатель компании Рустем Омаров, режиссером – казахстанский постановщик и каскадер Роберт Кун, кандидатуру которого лично одобрил Джеки Чан. Содействие сьемкам в Баку оказывает посольство Казахстана в Азербайджане.

Для съемок в Баку выбраны одни из самых узнаваемых достопримечательностей города. В кадре появятся Ичеришехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр и Площадь фонтанов.

Проект реализуется при участии Казахстана и Азербайджана и стал одним из наиболее масштабных международных кинопроектов последних лет, создаваемых в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Участие двух стран в съемках отражает расширение регионального сотрудничества в сфере киноиндустрии и открывает дополнительные возможности для продвижения их культурного и туристического потенциала на мировой арене.

"Доспехи Бога 4: Ультиматум" станет продолжением знаменитой франшизы, в которой Джеки Чан спустя 13 лет вновь исполнит роль легендарного искателя приключений по прозвищу "Азиатский ястреб". Премьера фильма запланирована на 2027 год.

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