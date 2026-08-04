В Агдаме задержан подозреваемый в умышленном поджоге полей - ВИДЕО

Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия по установлению причин пожаров, произошедших за последние дни на территории Агдамского района.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МВД.

В рамках расследования были проанализированы видеозаписи с камер наблюдения и беспилотного летательного аппарата (БПЛА), задействованного на данной территории. На основании собранных материалов был установлен факт умышленного поджога посевных площадей, расположенных на границе Агдамского и Агджабединского районов.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что данный поджог совершил 29-летний Сабухи Гусейнли, управлявший автомобилем марки «Нива» с государственным регистрационным знаком 77-PT-225. Указанное лицо задержино.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия по привлечению С. Гусейнли в качестве обвиняемого, полному и всестороннему расследованию всех обстоятельств произошедшего, а также даче правовой оценки содеянному.