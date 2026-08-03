Лига чемпионов: определился потенциальный соперник «Сабаха» в раунде плей-офф

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном в швейцарском городе Ньон, определился потенциальный соперник чемпиона Азербайджана «Сабаха» в раунде плей-офф.

В случае, если бакинский клуб в III раунде выбьет из борьбы датскую команду «Орхус», в раунде плей-офф он встретится с победителем пары «Црвена Звезда» – «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль). Первую встречу азербайджанский представитель проведет в гостях.

Отметим, что первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов состоятся 18-19 августа, а ответные игры – 25-26 августа.