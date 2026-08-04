Дюшбара, гюрза, манты… Любимое блюдо Востока и его «путешествие» по Великому шелковому пути - ВИДЕО

Цзяоцзы, шуйцзяо, баоцзы, вонтоны, маньтоу, манты, манта, чучвара, пельмени, дюшбара, гюрза, хинкали.

Столько названий – и столько разновидностей одного блюда.

История удивительного превращения этих аппетитных изделий из теста с начинкой берет свое начало в Китае, затем проходит через Центральную Азию, Южный Кавказ и достигает Европы, пишет Euronews.

Параллельно с историей Великого шелкового пути проходит то, что можно назвать «Поясом пельменей» (Dumpling Belt) — своеобразным кулинарным маршрутом, по которому эти простые блюда путешествовали вместе с торговыми караванами, меняя названия, форму и способы приготовления по мере продвижения на запад.

Прослеживая этот путь, можно увидеть, как постепенно менялись знакомые всем изделия из теста, пересекая границы, регионы и страны.

Согласно китайской традиции, история начинается с легендарного врача Чжан Чжунцзина, который почти две тысячи лет назад суровой зимой приготовил небольшие кусочки теста с начинкой из баранины, лекарственных трав и согревающих специй, чтобы помочь жителям деревни, страдавшим от обморожения ушей. Он придал изделиям форму человеческого уха.

Из китайских паровых корзин пельмени отправились на запад вместе с торговцами, кочевниками и караванами.

По мере путешествия они приспосабливались к новым климатическим условиям, вкусам и традициям. В Центральной Азии они превратились в более крупные и сытные разновидности — манты, которые щедро начиняли бараниной и луком и готовили на пару.

Двигаясь дальше по древним маршрутам, блюдо продолжало меняться. В Узбекистане появились изящная чучвара и манты, в Казахстане широкое распространение получили собственные разновидности мантов, а на Южном Кавказе сформировались такие характерные азербайджанские блюда, как дюшбара и гюрза.

Каждая разновидность отражала местные ингредиенты, способы приготовления и кулинарные традиции своего народа. Так простая идея — завернуть мясную начинку в тонкое тесто — превратилась в настоящего гастрономического путешественника, которого каждая культура на протяжении истории переосмысливала по-своему.

На кухнях Азербайджана

В Азербайджане особое место занимают две уникальные разновидности пельменей — дюшбара и гюрза. На первый взгляд они могут показаться довольно простыми, однако оба блюда славятся тем, что требуют исключительной точности и мастерства.

Дюшбара — это знаменитые миниатюрные пельмени с начинкой из рубленой баранины, которые подаются в ароматном бульоне. Они настолько маленькие, что, согласно традиции, на одной ложке должно помещаться несколько десятков таких пельменей.

Гюрза, напротив, немного крупнее. Ее защипывают сверху характерной плетеной складкой, напоминающей косичку, похожей на змею-гюрзу, откуда и произошло название блюда.

Оба блюда готовятся из простых ингредиентов — тонкого теста, приправленного мясом, иногда зеленью, в бульоне. Однако их настоящая ценность заключается в технике приготовления и терпении, необходимом для их лепки. Это мастерство зачастую передается из поколения в поколение в азербайджанских семьях.

Сегодня современные шеф-повара продолжают бережно сохранять эти традиции, одновременно привнося в рецепты собственные идеи, благодаря чему дюшбара и гюрза остаются неотъемлемой частью кулинарной идентичности Азербайджана.

Источник: Euronews