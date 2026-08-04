США удвоили финансирование фонда TRIPP+

Власти США увеличили объем финансирования инвестиционного фонда TRIPP+ с $201 млн до $402 млн.

Об этом свидетельствуют данные американского портала HigherGov, отслеживающего государственные гранты.

Фонд был основан в начале этого года — 26 января, через две недели после вашингтонской встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио. По итогам этой встречи дипломаты опубликовали документ, из которого стало ясно, что стороны создадут компанию, обеспечивающую развитие и реализацию инфраструктуры маршрута TRIPP, проходящего через юг Армении, — TRIPP Development Company.

26% её акций будет принадлежать Республике Армения, а 74% — США, точнее, TRIPP Development Company US, которая будет учреждена в американском штате Делавэр.

В том же штате Делавэр 26 января был учреждён фонд TRIPP+ (TRIPP+ Enterprise Fund), руководителем которого назначен бизнесмен Константин Соколов, поддерживающий действующую республиканскую власть США и, в частности, Трампа.

Согласно тому же источнику, 16 июля было внесено изменение, и правительство США взяло на себя обязательство предоставить предпринимательскому фонду TRIPP+ грант в размере 402 млн долларов. Сумма должна быть освоена почти за 11 лет — до 31 декабря 2036 года.

Источник: news.am