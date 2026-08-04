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Министр: Азербайджан готов продолжать прямой двусторонний диалог с Арменией

First News Media13:51 - Сегодня
Министр: Азербайджан готов продолжать прямой двусторонний диалог с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал члена Федерального совета Швейцарии, главу Федерального департамента иностранных дел и действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает 1news.az, об этом Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с Иньяцио Кассисом.

«Что касается бывшего конфликта, то вопрос ликвидации институтов Минской группы решен, процесс полностью завершен в рамках ОБСЕ. Таким образом, можно сказать, что в пространстве ОБСЕ окончательно урегулирован еще один конфликт. Считаем, что это представляет ценность не только для нас, но и может рассматриваться как одно из наиболее значимых событий в контексте ОБСЕ.

Параллельно с этим, помимо упразднения Минской группы, мы можем отметить и другие позитивные события в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. За прошедший год был реализован целый ряд мер по укреплению доверия. В частности, Азербайджан в одностороннем порядке обеспечил транспортное сообщение, а также осуществил поставки в Армению и через свою территорию в Армению ряда товаров, в частности нефтепродуктов. Это также стало дополнительным позитивным шагом.

Сегодня мы, безусловно, можем констатировать, что де-факто между Азербайджаном и Арменией уже установлен мир. Это, пожалуй, самый важный момент. Все последние позитивные изменения, о которых я говорил, были достигнуты исключительно благодаря прямому двустороннему диалогу между Азербайджаном и Арменией. Этот двусторонний формат доказал свою эффективность не только для нас, но и всему миру. Политическое руководство Азербайджана готово и впредь продолжать этот процесс именно в двустороннем формате.

Что касается подписания окончательного мирного соглашения, то позиция Азербайджана по этому вопросу известна, открыта и последовательна. Она заключается в том, что в Конституции Армении должны быть устранены территориальные претензии к Азербайджану. Мы считаем это основополагающим условием.

Кроме того, говоря о сотрудничестве Азербайджана с ОБСЕ, мы обсудили ряд конкретных проектов. Мы отметили важность инициативы Азербайджана по реализации проекта «Зеленые порты» в Каспийском регионе. Мы считаем, что этот проект будет способствовать развитию транспортной и транзитной инфраструктуры, укреплению связности региона, а также экономическому росту. Полагаем, что ОБСЕ также может сыграть здесь позитивную роль».

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