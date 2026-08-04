Главный барьер на пути к миру: почему Баку ждет от Еревана новую конституцию и при чем тут Анкара

Де-факто мирная обстановка, сложившаяся на Южном Кавказе после завершения многолетнего конфликта, по-прежнему нуждается в юридическом оформлении.

Ключевым условием для подписания мирного соглашения Баку называет проведение конституционной реформы в Ереване. В Баку подчеркивают: договор не может иметь долговечной силы, если в основополагающем законе соседней страны сохраняются статьи, оспаривающие территориальную целостность Азербайджана и Турции.

Сигнал из Баку: от де-факто мира к юридической гарантии

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global четко обозначил позицию официального Баку. По его словам, в Азербайджане внимательно следят за процессами внутри Армении и фиксируют сигналы о старте работы над новым Основным законом.

Позиция Баку предельно прозрачна. Из Конституции Армении должны быть полностью убраны нормы и ссылки, содержащие территориальные претензии к Азербайджану. Как только конституционный базис соседней страны будет приведен в соответствие с международным правом, никаких препятствий для подписания мирного договора не останется. Гаджиев также напомнил, что в регионе уже установился фактический мир, и задача заключается в том, чтобы закрепить его документально, что исключит любые риски реваншизма в будущем.

Особый акцент помощник президента сделал на внешней политике и стратегическом альянсе Баку и Анкары. Напоминая о неразрывной связи двух государств, он отметил: «За столом, где нет Турции, есть Азербайджан, а за столом, где нет Азербайджана, есть Турция». Любые попытки действовать в ущерб интересам этого союза встретят решительный и совместный отпор.

Ответ из Еревана: Пашинян анонсирует проект до конца года

На фоне четких требований Баку из Еревана поступают сигналы о готовности к трансформации основного закона, хотя армянское руководство старается позиционировать этот шаг как внутреннюю необходимость. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, общаясь с журналистами, официально пообещал опубликовать проект новой конституции до конца текущего года.

Он отметил, что конкретных сроков пока назвать не может, но проект обязательно будет обнародован до конца года. В Ереване пояснили, что задержка с публикацией была связана с прошедшими парламентскими выборами: властям требовалось провести избирательную кампанию в штатном режиме, а уже затем переходить к общественным слушаниям по столь чувствительному документу.

В армянском экспертном и политическом поле не скрывают, что разработка новой редакции Конституции - шаг крайне непростой. Главным камнем преткновения остается преамбула действующей конституции Армении, которая отсылает к Декларации о независимости 1990 года, где зафиксирована цель «воссоединения Армении и Нагорного Карабаха». Именно эта юридическая коллизия делает текущую конституцию Армении неприемлемой для Баку в качестве базы для долгосрочного мира.

Анатомия конституционного вопроса

Причина, по которой Баку так категоричен в вопросе армянской Конституции, кроется в юридических нюансах. В международном праве действует правило: международный договор превалирует над внутренними законами, но не над Конституцией, если в самом государстве она признается высшим правовым актом.

Сохранение старых формулировок создает прямой риск денонсации соглашения. Любой будущий лидер Армении или Конституционный суд страны сможет признать мирный договор с Азербайджаном недействительным, сославшись на то, что он противоречит преамбуле Конституции. Кроме того, для полного оздоровления региональных коммуникаций и открытия границ необходимо урегулирование армяно-турецких отношений, а отсутствие отказа Еревана от исторических претензий к Анкаре блокирует и этот процесс. Без изъятия реваншистских тезисов из фундаментальной правовой базы Армении договор останется лишь временным компромиссом, подвластным смене политической конъюнктуры.

Перспективы: к чему приведет публикация проекта?

Обнародование проекта новой Конституции Армении до конца года станет моментом истины для всего мирного процесса. Если документ действительно будет вычищен от формулировок, затрагивающих суверенитет соседей, это откроет прямой путь к саммиту, на котором будет подписан исторический мирный договор.

При этом Пашиняну предстоит провести документ через референдум, что потребует серьезной внутренней консолидации. Однако для Азербайджана и его главного стратегического партнера -Турции - компромиссы в этом вопросе невозможны: устойчивый мир на Южном Кавказе может строиться только на безоговорочном взаимном признании границ и отказе от любых скрытых претензий на чужие территории.