Иньяцио Кассис: Мы должны показать, что ОБСЕ по-прежнему необходима и полезна

Война между Россией и Украиной остается самым серьезным вызовом европейской безопасности и принципам, лежащим в основе ОБСЕ.

Как действующий председатель ОБСЕ, я уделяю этому вопросу особое внимание.

Об этом заявил член Федерального совета Швейцарии, глава Федерального департамента иностранных дел и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает 1news.az, об этом Иньяцио Кассис отметил, что в ходе переговоров с Джейхуном Байрамовым были обсуждены ситуация в мире, в том числе на Ближнем Востоке, а также другие вопросы, вызывающие обеспокоенность.

«Мы стремимся сохранить диалог - настоящий диалог. Это означает, что стороны, между которыми существуют глубокие разногласия, включая Россию, Беларусь и другие государства, должны найти возможность разговаривать друг с другом. Именно в этом заключается предназначение ОБСЕ: вести диалог и разъяснять, каким образом следует применять и последовательно соблюдать Хельсинкские принципы.

Мы как ОБСЕ должны способствовать достижению справедливого и устойчивого мира. Исходя из этого, мы должны быть готовы подключиться к процессу сразу после того, как будет достигнуто прекращение огня. Разумеется, необходимо учитывать и то, что без поддержки крупных держав ОБСЕ не сможет самостоятельно остановить войну.

Однако после создания таких условий мы должны показать, что организация, у истоков которой стояли государства с различными взглядами, такие как Россия и США, по-прежнему необходима и остается полезной», - сказал он.