Иньяцио Кассис: «Азербайджан - региональный хаб и мост между Центральной Азией и Европой

Швейцария и Азербайджан имеют долгосрочные и дружественные отношения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил федеральный министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Наши регулярные контакты на высшем уровне, экономический обмен и тесное сотрудничество в рамках Бреттон-Вудских институтов создали прочный фундамент доверия между нашими странами. В экономической сфере нам необходимы максимально стабильные рамки для инвестиций частного сектора. Что касается других многосторонних и двусторонних отношений, мы находимся на верном пути, и я думаю, что мы можем еще больше их усовершенствовать», - отметил Кассис.

По его словам, существует явный потенциал для углубления сотрудничества не только в сфере торговли и инвестиций, но и, в частности, в таких областях, как диверсификация экономики, инновации, логистика и инфраструктура, а также по другим темам.

«Географическое положение Азербайджана отводит ему растущую роль регионального хаба, моста между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой. Развитие коридора Восток — Запад (Срединного коридора) и надежных, диверсифицированных торговых маршрутов имеет огромное значение для открытой и устойчивой глобальной экономики. Более широкая региональная интеграция и сотрудничество, как я уже упоминал ранее, создадут новые возможности, особенно для сферы бизнеса», - заявил он.

«Мы также обменялись мнениями о процессах на Южном Кавказе. Швейцария приветствует прогресс, достигнутый на пути к миру между Азербайджаном и Арменией. Спустя почти год после выдвижения инициативы о мирном соглашении, прочный мир уже осязаем. Мы гордимся тем, что Швейцария благодаря своим хорошим отношениям с обеими странами внесла определенный вклад в этот путь к миру.

Я призвал своего азербайджанского коллегу продолжать необходимые усилия для подписания и реализации мирного соглашения. Это станет важным шагом на пути к примирению, а также к стабильности и прогрессу для народов обеих стран и всего региона.

Швейцария всегда остается готовой поддержать этот процесс, если возникнет необходимость и поступит соответствующая просьба. Наша страна демонстрирует долгосрочную приверженность диалогу и мерам по укреплению доверия на Южном Кавказе», - отметил Кассис.