 В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра в дикую природу - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра в дикую природу - ВИДЕО

First News Media09:33 - Сегодня
В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра в дикую природу - ВИДЕО

Самку амурского тигра, которую доставили в Казахстан из России, выпустили в дикую природу.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".

Из России в Казахстан были привезены четыре амурских тигра — трехлетние самец и самка, а также разнополые тигрята.

"В дикую природу была выпущена взрослая самка амурского тигра <...>. Исторический выпуск в природный резерват "Иле-Балхаш" состоялся в рамках реализации межгосударственной программы по восстановлению популяции тигра в Республике Казахстан, которую совместно реализуют природоохранные ведомства России и Казахстана. <…> Выпуску предшествовали тесты на готовность к выпуску в дикую природу. Экзамен на избегание людей тигры блестяще сдали: они замечали человека на расстоянии 150 м от вольера и сразу же старались скрыться как можно дальше, не демонстрируя любопытства или агрессии", — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что первой выпустили самку, так как они предпочитают не уходить далеко. После этого в дикую природу выпустят самца. Такая последовательность позволит наблюдать за самкой в ситуации, когда ни люди, ни сами тигры еще не знают, чего ожидать.

"Тигр в Казахстане исчез в 1948 году, и предположу, что, когда в том же году в Хабаровском крае Всеволод Сысоев подписывал первый в мире прямой запрет на охоту на тигра, он руководствовался в том числе и этими данными. Благодаря осознанию прямой угрозы исчезновения и принятым в дальнейшем колоссальным усилиям сумели сохранить амурского тигра. Прошло почти 80 лет, и сейчас именно животные из Хабаровского края помогают восстановить популяцию тигра в Казахстане. Эта историческая параллель подчеркивает глубину и уровень взаимодействия между Россией и Казахстаном", — приводит пресс-служба слова министра юстиции Российской Федерации, председателя Наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константина Чуйченко.

По словам министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлана Нысанбаева, этот проект — результат многолетней работы российских и казахских коллег, ученых и международных партнеров. Он отметил, что предстоит большая работа по мониторингу тигров и формированию устойчивой популяции.

"Перед выпуском на тигрицу надели спутниковый ошейник, благодаря которому специалисты смогут отслеживать местонахождение животного и оперативно реагировать. Когда местные специалисты отработают на самке полученные в России навыки отслеживания и предотвращения нежелательных ситуаций, если вдруг таковые возникнут, можно будет выпускать самца", — рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, чьи слова приводит пресс-служба.

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