США аннулировали визу посла Бразилии из-за дипломатического спора с правительством Лулы

Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы осудила решение Соединенных Штатов отозвать визу у бразильского посла в Вашингтоне Марии Луизы Рибейру Виотти.

"Сегодняшнее решение <...> стало еще одной враждебной мерой со стороны США в отношении Бразилии. Оно явно обусловлено идеологическими мотивами, которые несовместимы с двусторонним партнерством на основе взаимного уважения", - говорится в заявлении пресс-службы бразильского лидера.

В администрации президента также назвали ложными обоснования, представленные Вашингтоном для аннулирования визы главы дипмиссии. Власти Бразилии также обвинили Белый дом в намерении повлиять на внутриполитическую ситуацию в республике. "Становится совершенно очевидной заинтересованность [Соединенных Штатов] во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в Бразилии", - отмечается в документе.

По данным агентства Reuters, мера американской администрации стала ответом на якобы имевшую место задержку со стороны бразильских властей в выдаче агремана послу США в Бразилии. Американское внешнеполитическое ведомство готово восстановить визу бразильского посла в случае, если в Бразилиа выдадут агреман новому руководителю диппредставительства США. Кандидатура Даниэля Переса была выдвинута американской администрацией 1 июня.