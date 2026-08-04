Баку и Берлин открывают новую страницу: Интервью с послом Азербайджана Насими Агаевым

Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию и подписание исторической Совместной декларации о Стратегической повестке дня открыли качественно новую страницу в отношениях Баку и Берлина.

Как будет работать вновь созданный Азербайджано-Германский Бизнес-совет, каков интерес немецких инвесторов к Карабаху и Среднему коридору, а также как удается преодолевать «информационную стену» в европейских медиа?

На эти и другие ключевые вопросы в интервью 1news.az ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

- Недавно состоялся официальный визит Президента Ильхама Алиева в Берлин, и в рамках визита была подписана Совместная декларация о Стратегической повестке дня двустороннего партнерства. Как вы оцениваете перспективы отношений между Баку и Берлином после этого визита и подписания документа?

- Официальный визит президента Ильхама Алиева в Германию - это начало качественно нового этапа в наших двусторонних отношениях. Совместная декларация о Стратегической повестке дня двустороннего партнерства, подписанная президентом Ильхамом Алиевым и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, является первым официальным документом в истории наших двусторонних отношений, подписанным президентом и федеральным канцлером. Этот исторический документ определяет долгосрочные рамки развития наших отношений, основанные на политической воле, взаимном уважении и доверии, а также на общих интересах.

Этот документ - не просто выражение намерений, а политическая дорожная карта, определяющая конкретные направления деятельности. Сюда входят регулярный диалог на высоком уровне, торговля и инвестиции, энергетическая безопасность, зеленая энергетика, транспортные связи, промышленная модернизация, цифровая трансформация, сотрудничество в сферах науки, образования, обороны и безопасности.

Германия - ведущая экономическая держава Европы, а Азербайджан - главная сила, экономический, энергетический и транспортный центр Южного Кавказа. Объединение этих стратегических преимуществ внесет важный вклад в укрепление стабильности, связности и устойчивого экономического развития не только для Азербайджана и Германии, но и в целом на более широком Евразийском пространстве.

- Одним из главных результатов визита стало решение о создании Азербайджано-Германского Бизнес-совета. Как вы думаете, какие приоритетные сферы и проекты окажутся в центре внимания этого совета в первую очередь?

- Создание Азербайджано-Германского Бизнес-совета свидетельствует о переходе экономического сотрудничества между двумя странами на новый этап на институциональной основе. Основная цель Бизнес-совета - создание постоянной диалоговой платформы между правительством, деловыми кругами и институтами поощрения экономики, определение и реализация совместных инициатив и инвестиционных возможностей, а также содействие экспертному обмену по секторам.

В первую очередь особое внимание будет уделено продвижению конкретных проектов в сферах энергетической безопасности, зеленой энергетики, энергоэффективности, промышленности, высоких технологий, цифровой экономики, логистики и транспортных коридоров, сельского хозяйства и агробизнеса, а также развития малого и среднего предпринимательства.

Передовые технологии и промышленный опыт Германии дополняют благоприятный инвестиционный климат, стратегическое географическое положение и повестку дня экономической трансформации Азербайджана. Мы уверены, что Бизнес-совет, объединив эти преимущества, внесет важный вклад в установление долгосрочных партнерских отношений между деловыми кругами двух стран, увеличение взаимных инвестиций и реализацию новых экономических возможностей.

- Немецкий бизнес традиционно занимает осторожную позицию при выборе новых рынков. Какую работу проводит посольство в направлении привлечения инвесторов и проведения с ними переговоров?

- Процесс принятия решений немецкими инвесторами, как правило, требует определенного времени, так как опирается на достаточно обстоятельный анализ и оценку. Однако практика показывает, что после принятия инвестиционного решения немецкие компании действуют как надежные, ответственные и долгосрочные партнеры.

Как посольство, мы выстраиваем свою деятельность по нескольким направлениям. Мы поддерживаем постоянные связи с федеральными и региональными экономическими структурами Германии, торгово-промышленными палатами, бизнес-ассоциациями, финансовыми институтами и отдельными компаниями. Проводим целевые презентации об инвестиционном климате Азербайджана, промышленных парках, Свободной экономической зоне Алят, налоговых и таможенных льготах и т. д. В то же время, организуя экономические форумы и бизнес-мероприятия в различных федеральных землях Германии, мы представляем деловым кругам Германии экономический потенциал и инвестиционные возможности Азербайджана.

Мы не ограничиваемся призывами общего характера. Мы отдаем преимущество презентации соответствующих азербайджанских проектов, отвечающих профилю немецких компаний. Важной частью нашей работы также является организация визитов потенциальных инвесторов в Азербайджан, проведения ими встреч с соответствующими государственными структурами и местными партнерами, а также оперативный ответ на первичные вопросы.

- Как идет диалог с немецкой стороной по поводу инфраструктуры Среднего коридора? Проявляют ли интерес к проекту крупные логистические компании Германии?

- В Германии существует серьезный интерес к созданию устойчивых транспортных связей между Европой и Азией. Геополитические события последних лет показали, что зависимость цепочек поставок всего от одного или двух маршрутов рискованна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности.

Средний коридор в этом отношении является не просто альтернативой, а уже важным элементом транспортной архитектуры Евразии. Азербайджан является центральным звеном этого коридора. Без Азербайджана Средний коридор невозможен. Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Свободная экономическая зона Алят, современные автомобильные дороги и растущие транзитные возможности укрепляют роль нашей страны как регионального логистического узла.

Крупные логистические и транспортные компании Германии внимательно следят за развитием этого маршрута и используют возможности Среднего коридора. В частности, мы наблюдаем растущий интерес со стороны немецких инвесторов к проекту расширения Бакинского международного морского торгового порта.

- Германия является одним из лидеров «зеленого перехода» в Европе. Как посольство поддерживает привлечение немецких технологий в проекты возобновляемой энергетики Азербайджана, особенно Карабаха?

- Повестка дня Азербайджана в сфере зеленой энергетики и технологический и промышленный потенциал Германии дополняют друг друга. Германия обладает большим опытом в сферах ветровой и солнечной энергетики, энергоэффективности, управления электрическими сетями, систем хранения энергии, зеленого водорода и экологического градостроительства.

Объявление освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура зоной зеленой энергетики открывает перед немецкими компаниями важные возможности для сотрудничества. Здесь речь идет не только о солнечных панелях и ветровых турбинах. Это включает в себя целостную экосистему, такую как умные электрические сети, системы хранения энергии, энергоэффективность зданий, электротранспорт, переработка отходов, управление водными ресурсами и производство зеленого водорода.

Посольство устанавливает связи со специализированными компаниями, инженерными ассоциациями, энергетическими агентствами и исследовательскими центрами Германии, организует предоставление технической информации о проектах Азербайджана. Наша цель - не просто закупка готовых технологий, а совместное производство, подготовка специалистов и формирование научно-исследовательского сотрудничества.

- Мы видим, что в европейских структурах (в том числе в ПАСЕ и Европейском парламенте при активности некоторых немецких политиков) иногда выдвигаются предвзятые инициативы против Азербайджана. Как посольство действует против подобных кампаний?

Мы всегда готовы к объективной критике и открытому диалогу. Азербайджан - государство, которое не избегает вопросов. Однако необходимо отличать конструктивную критику от деструктивной политической предвзятости, а основанную на фактах позицию - от корыстной кампании.

Посольство ведет не эмоциональную полемику, а системную коммуникацию, основанную на проверяемой информации. Мы проводим регулярные встречи с членами Бундестага, структурами федерального правительства, политическими фондами, аналитическими центрами, журналистами и представителями гражданского общества. Мы оперативно реагируем на недостоверную информацию, представляем нашу позицию на основе правовых документов и фактов.

В то же время я считаю, что предвзятая позиция отдельных политиков не должна преподноситься как позиция государства или общества Германии в целом. Вывод отношений между Азербайджаном и Германией на стратегический уровень показывает, что официальный Берлин высоко ценит важность сотрудничества и растущую региональную роль Азербайджана, а также заинтересован в дальнейшем укреплении этого взаимовыгодного партнерства.

В целом, несмотря на все трудности, мы можем с уверенностью сказать, что за последние годы число друзей Азербайджана в Германии выросло.

- Насколько сложно преодолеть «информационную стену», существующую в медиапространстве Германии?

- Традиционное медиапространство Германии характеризуется сформировавшимися и даже «закаменевшими» в течение многих лет подходами по ряду тем. Разумеется, изменить одним интервью или заявлением стереотипы о Южном Кавказе, складывавшиеся десятилетиями, невозможно.

Одна из главных трудностей заключается в том, что медиа во многих случаях все еще рассматривают регион сквозь призму прошлого конфликта и разделительных линий. В то время как Азербайджан своими силами установил мир в регионе, является государством с современной экономикой, независимой внешней политикой, мультикультуральными традициями, играющим важную роль в энергетической безопасности Европы и межконтинентальных транспортных связях.

Наша задача состоит не в том, чтобы говорить немецким журналистам, о чем они должны писать, а в том, чтобы обеспечить им доступ ко всем необходимым фактам и различным источникам. Поэтому мы работаем напрямую с редакциями, даем интервью, исправляем недостоверную информацию, содействуем визитам журналистов в Азербайджан и их контактам с экспертами.

«Информационные стены» преодолеваются не эмоциями, а доверием. А доверие формируется не одним заявлением, а последовательной деятельностью, точностью и профессиональной коммуникацией, опирающейся на факты. В долгосрочной перспективе именно такой подход ослабляет стереотипы и служит формированию более взвешенного подхода.

- Какую работу проводит посольство в направлении продвижения культуры Азербайджана в Германии и развития культурных связей?

- Культурная дипломатия является одним из главных направлений деятельности нашего посольства. Наша цель - ближе познакомить общественность Германии с богатой историей, культурой и искусством Азербайджана, а также установить устойчивые связи сотрудничества между ведущими культурными институтами двух стран.

Начиная с 2022 года только в Центре азербайджанской культуры в Берлине мы провели более 60 мероприятий, в том числе концерты классической музыки, мугама и джаза, выставки ковров и картин, театральные спектакли, кинопоказы, презентации книг и другие мероприятия. Наряду с этим мы ведем последовательную работу по расширению сотрудничества с ведущими музеями, театрами, концертными залами, фестивалями, библиотеками, университетами и другими культурными институтами Германии.

Также за этот период был организован перевод произведений азербайджанских писателей на немецкий язык и их издание в Германии, а также изданы книги, посвященные азербайджанскому мультикультурализму и немецкому наследию в нашей стране. Дублированная на немецкий язык в 1959 году в Берлине версия фильма «На дальних берегах» была обнаружена в архивах нашим Посольством, отреставрирована, оцифрована и спустя долгие годы вновь представлена немецкой общественности.

Все эти инициативы служат более широкому продвижению богатого культурного наследия Азербайджана в Германии, укреплению гуманитарных связей между нашими народами и развитию долгосрочного сотрудничества в сфере культуры.

- Спасибо за интервью!