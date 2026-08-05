 Сон за рулём стал причиной ДТП в Шамкире: грузовик врезался в бетонное ограждение | 1news.az | Новости
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Общество

Сон за рулём стал причиной ДТП в Шамкире: грузовик врезался в бетонное ограждение

Фаига Мамедова09:30 - Сегодня
Сон за рулём стал причиной ДТП в Шамкире: грузовик врезался в бетонное ограждение

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем по территории района.

Грузовой автомобиль марки «DAF» (цементовоз) потерял управление и врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.

В результате ДТП грузовик получил сильные деформации.

На место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Шамкирской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Были приняты все необходимые меры для предотвращения возможного возгорания.

В результате столкновения травмы получил 62-летний водитель С. Вердиев.

Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулём.

На место ДТП также прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции. По факту происшествия проводится расследование.

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