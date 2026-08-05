«Узнаем в течение 48 часов». Трамп высказался об итогах переговоров США и Ирана

Результат переговоров между США и Ираном может стать известен уже в течение ближайших 48 часов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Ормузский пролив может быть открыт уже 5 августа в случае достижения договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

«Мы очень хорошо продвигаемся [в переговорном процессе с Ираном]. Мы узнаем [о результатах] в течение 48 часов. Это [открытие Ормузского пролива] может произойти завтра или послезавтра. Достигнут значительный прогресс», — сказал Трамп во время общения с журналистами перед вылетом из Лос-Анджелеса (штат Калифорния).