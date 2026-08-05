Узбекистан и Кыргызстан начали обмен территориями

Узбекистан и Кыргызстан начали процесс по обмену приграничными участками.

В рамках договоренностей по демаркации границы Кыргызстану передаются села Чон-Гара и Таш-Добо, ранее входившие в состав нашей Ферганской области, об этом сообщает 24.kg. Взамен кыргызская сторона выделит нам такую же по размеру площади территорию.

В Кадамжайском районе прошла встреча совместной рабочей комиссии, где эксперты обсудили гражданство жителей, вопросы переселения и учета имущества. С 3 августа специалисты работают в самих селах, организуя регистрацию населения и разъясняя порядок оформления документов.

В Чон-Гаре и Таш-Добо проживают около 2,5 тысячи человек, преимущественно этнические кыргызы. По завершении всех проверок они смогут получить гражданство Кыргызстана.

Кыргызстан и Узбекистан продолжают проводить добрососедскую политику по отношению друг к другу.

Источник: UPL.uz