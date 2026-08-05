Россия атаковала Краматорск: повреждено имущество азербайджанцев - ФОТО

В результате атаки российской армии на украинский Краматорск повреждено имущество проживающих в городе азербайджанцев.

Как сообщает Report, имуществу главы азербайджанской диаспоры Краматорска Мубариза Рустамова нанесен значительный ущерб.

Его торговый объект площадью 500 кв. метров, а также автомобили полностью уничтожены в результате ракетных ударов и атак беспилотников.

Помимо этого, в результате авиаударов получил ранения азербайджанец Ниятулла Исмаилов (1960 г. р.), его дом и автомобиль серьезно повреждены.

Также поврежден дом азербайджанца Гасана Мамедова.

Отметим, что Краматорск регулярно подвергается обстрелам.