Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

Посольство Эстонии в Азербайджане откроется в Баку осенью 2026 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

"Новоназначенный посол Эстонии Тиина Нирк в настоящее время находится в Баку, а открытие посольства Эстонии запланировано на осень", — заявил представитель МИД.

Напомним, в октябре 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах открыть в 2026 году в Баку посольство Эстонии в Азербайджане.

До настоящего времени эстонская дипломатическая миссия в Азербайджане функционировала с резиденцией в Анкаре (Турция).