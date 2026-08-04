 Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

First News Media22:20 - 04 / 08 / 2026
Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

Посольство Эстонии в Азербайджане откроется в Баку осенью 2026 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

"Новоназначенный посол Эстонии Тиина Нирк в настоящее время находится в Баку, а открытие посольства Эстонии запланировано на осень", — заявил представитель МИД.

Напомним, в октябре 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах открыть в 2026 году в Баку посольство Эстонии в Азербайджане.

До настоящего времени эстонская дипломатическая миссия в Азербайджане функционировала с резиденцией в Анкаре (Турция).

Поделиться:
497

Актуально

Мнение

Мины против мира: почему Азербайджан продолжает платить самую высокую цену

Политика

Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

Мнение

Баку и Берлин открывают новую страницу: Интервью с послом Азербайджана Насими ...

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на 5 августа

Политика

Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

Министр: ОБСЕ может оказать Азербайджану поддержку в сфере разминирования

Байрамов: Рассчитываем на начало строительных работ по TRIPP в 2026 году 

Глава МИД: Когда вожу машину, я иногда пользуюсь АЗС SOCAR в Швейцарии

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Муса Гасымлы: Освобождение Карабаха и Зангезура стало историческим событием для тюркского мира

МИД Азербайджана решительно отверг заявление Франции по делу Мартина Риана

«Никто не может нам помешать, никто не может нас остановить». Со дня операции «Возмездие» минует 4 года

Сахиба Гафарова выступила в Институте иностранных дел Эфиопии

Последние новости

Эмир Катара обсудил с Трампом ситуацию вокруг Ирана

Сегодня, 00:00

Нетаньяху отказался от прекращения ударов по Газе вопреки призыву Трампа

04 / 08 / 2026, 23:55

Мэр Тбилиси: Грузию и Украину обманывали, обещая взять в НАТО

04 / 08 / 2026, 23:40

Арестован турецкий ведущий Тахир Сарыкая

04 / 08 / 2026, 23:20

В Физули вдоль реки Араз начался сильный пожар

04 / 08 / 2026, 23:00

Apple временно удалила Telegram из App Store из-за порноконтента

04 / 08 / 2026, 22:40

Эстония осенью откроет посольство в Азербайджане

04 / 08 / 2026, 22:20

Трабзонспор договорился с Мохаммедом Салахом: стали известны детали контракта

04 / 08 / 2026, 22:00

Самолет Air India попал в сильную турбулентность: пострадали пассажиры и члены экипажа

04 / 08 / 2026, 21:40

В Мингячевире подросток утонул в канале

04 / 08 / 2026, 21:20

В Южной Корее дроны с ИИ начали запрещать фермерам работать в жару

04 / 08 / 2026, 21:00

Месси пожертвовал €80 тыс. на восстановление пострадавшего от пожара района провинции Мадрид

04 / 08 / 2026, 20:40

Мигранты с судимостью больше не смогут получать гражданство России

04 / 08 / 2026, 20:20

В один день в разных районах Баку обнаружены тела двух женщин

04 / 08 / 2026, 20:00

Объявлен конкурс на финансирование частных детсадов

04 / 08 / 2026, 19:45

В ДТП в Нахчыване пострадали три человека - ФОТО

04 / 08 / 2026, 19:30

ЧП в Балаханы: Audi съехал в техническую яму на территории компании - ВИДЕО

04 / 08 / 2026, 19:15

Рубио: на переговорах по открытию Ормузского пролива достигнут прогресс

04 / 08 / 2026, 19:00

Студент UNEC занял шестое место в мире в конкурсе Microsoft World Championship - ФОТО

04 / 08 / 2026, 18:45

Чемпион по ММА — среди 11 фигурантов дела о захвате государственных земель

04 / 08 / 2026, 18:28
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57