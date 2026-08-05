В Азербайджане проведут мониторинг в свиноводческих хозяйствах

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проведет эпизоотологический мониторинг свиней в хозяйствах ряда городов и регионов с 10 по 14 августа.

Как сообщили АПБА, мониторинг будет проводиться методом случайной выборки в индивидуальных и фермерских хозяйствах.

В ходе проверок проведут наблюдения, возьмут диагностические пробы для лабораторных исследований, а также проведут разъяснительную работу о соблюдении ветеринарных норм.

Цель мониторинга - сохранение статуса страны, свободной от африканской чумы свиней, и оценка эпизоотологической ситуации по другим заболеваниям.

Результаты будут представлены во Всемирную организацию по охране здоровья животных.