В Азербайджане проведут мониторинг в свиноводческих хозяйствах
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проведет эпизоотологический мониторинг свиней в хозяйствах ряда городов и регионов с 10 по 14 августа.
Как сообщили АПБА, мониторинг будет проводиться методом случайной выборки в индивидуальных и фермерских хозяйствах.
В ходе проверок проведут наблюдения, возьмут диагностические пробы для лабораторных исследований, а также проведут разъяснительную работу о соблюдении ветеринарных норм.
Цель мониторинга - сохранение статуса страны, свободной от африканской чумы свиней, и оценка эпизоотологической ситуации по другим заболеваниям.
Результаты будут представлены во Всемирную организацию по охране здоровья животных.
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