СМИ: запасы ключевых боеприпасов Пентагона сократились до опасно низкого уровня

Запасы ключевых боеприпасов Пентагона сократились до опасно низкого уровня, американские военные командиры серьезно обеспокоены состоянием арсеналов.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, главной причиной истощения запасов средств противовоздушной обороны стала война с Ираном. Как утверждают источники, США израсходовали почти 80% ракет-перехватчиков THAAD по сравнению с довоенным уровнем, а также около половины запасов ракет Patriot.

CNN также отмечает, что вопрос нехватки боеприпасов вновь поднимался перед решением президента США Дональда Трампа на прошлой неделе отказаться от новых ударов по Ирану. По словам источников, высокопоставленные военные советники уже как минимум второй раз за последние недели предупреждали главу государства о критическом сокращении запасов ключевых вооружений.