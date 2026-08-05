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Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом и мусором из-за коммунистов

First News Media09:42 - Сегодня
Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом и мусором из-за коммунистов

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может покрыться пеплом и мусором в случае победы на выборах демократов, якобы сочувствующих социалистической или коммунистической идеологии.

Президент США считает, что исторически та идеология, которую продвигают некоторые кандидаты от демократов в конгресс или в руководство городов, приводила к негативным последствиям.

«Они разрушат нашу страну. Не знаю, хотят ли они этого, или они просто наивны. Тысячу лет назад под другими именами все, кто занимался бы тем, чем они сейчас занимаются, отстаивал бы то же, все обращалось в пепел, мусор и грязь», — сказал Трамп в интервью Fox News в ответ на просьбу прокомментировать выдвижение и победы на выборах тех кандидатов от Демократической партии, которых он называет «социал-демократами».

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