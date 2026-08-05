СМИ: США расследуют нарушение норм безопасности при вылете Трампа

Федеральное управление гражданской авиации США устанавливает причины нарушения стандартов безопасности при вылете вертолета американского лидера Дональда Трампа с площадки на территории Белого дома.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечается, согласно нормам безопасности, отправление коммерческих рейсов из расположенного в окрестностях Вашингтона аэропорта имени Рональда Рейгана должно было быть приостановлено в связи с запланированным вылетом Трампа из Белого дома. По установленным стандартам, воздушные суда не могут приближаться к президентскому вертолету на расстояние менее полутора миль (около 2,5 км). Эти нормы выдержаны не были.

Несмотря на несоблюдение протоколов, в течение полета гражданские воздушные суда не находились в опасной близости к вертолету с Трампом на борту, указывает издание.