Что такое новый Galaxy Z Fold8 и что изменилось в этом году?

2026 год запомнился структурным изменением в линейке Galaxy Z. Samsung впервые разделил линию Fold на две отдельные модели:

· Galaxy Z Fold8 - новая модель широкого формата. В сложенном виде работает как обычный смартфон, в раскрытом превращается в широкий экран с соотношением сторон 4:3. Рассчитан на потребление контента и повседневное использование.

· Galaxy Z Fold8 Ultra - прямой преемник Galaxy Z Fold7. Внутренний экран 8 дюймов, толщина 4,мм, основная камера 200Мп.

То есть тем, кто ищет «новую версию Fold7», нужен именно Fold8 Ultra. А просто Fold8 - это новое пополнение серии: более компактный и более лёгкий формат.

Технические характеристики Galaxy Z Fold8

Параметр Galaxy Z Fold8 Внешний экран 5,5 дюйма, соотношение 10:16 Внутренний экран 7,6 дюйма, соотношение 4:3 Вес 201 грамм (самая лёгкая модель Fold в серии) Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Встроенная память 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ Оперативная память 12 ГБ или 16 ГБ Аккумулятор 4800 мА·ч, до 26 часов воспроизведения видео Основная камера Двойная 50 Мп (Wide + Ultra Wide) Фронтальная камера 50 Мп Wide и Ultra Wide Операционная система One UI 9, Android 17 Связь 5G, Wi-Fi 7, NFC, UWB, спутниковая связь, DisplayPort Корпус Flex Titanium

В чём разница между Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra?

Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Внутренний экран 7,6 дюйма 8,0 дюймов Толщина Компактный, широкий формат 4,1 мм Аккумулятор 4800 мА·ч 5000 мА·ч Основная камера 50 Мп + 50 Мп 200 Мп + 50 Мп Ultra Wide Для кого Контент, соцсети, повседневное использование Многозадачность, профессиональное фото, рабочие процессы

Короткое правило: если на первом месте видео, соцсети и чтение - Fold8. Если приоритет - работа, документы, многооконный режим и камера - Fold8 Ultra.

Galaxy AI и One UI 9: какие функции новые?

· Galaxy Z Fold8 работает на One UI 9 на базе Android 17 и расширяет набор ИИ-инструментов Samsung:

· Gemini Intelligence - ИИ-агент выполняет задачи от имени пользователя (например, оформляет заказ или покупает билет).

· Gemini Notebook - управление проектами и параллельная работа на большом экране.

· Now Brief и Now Nudge - более проактивные подсказки, а также информация о безопасности и конфиденциальности.

· AI Assistant Activity - единая панель управления всеми ИИ-автоматизациями, работающими в фоне.

· Privacy Alerts - предупреждения о потенциальных рисках для конфиденциальности.

Покупатели устройства также получают 6 месяцев бесплатной подписки Google AI Pro, включая 5 ТБ облачного хранилища.

условия продаж в Азербайджане

Galaxy Z Fold8 поступает в официальную сеть продаж в Азербайджане с 3 августа.

Предзаказ:

· Покупателям Galaxy Z Fold8 Ultra или Galaxy Z Fold8 в подарок - наушники Galaxy Buds4 Pro и 6 месяцев бесплатной подписки Galaxy AI Pro.

· Покупателям Galaxy Z Flip8 - наушники Galaxy Buds4 и 6 месяцев бесплатной подписки Galaxy AI Pro.

Официальные точки продаж: сети магазинов Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton.

Кому подойдёт?

· Тем, кто ежедневно потребляет контент - внешний экран с соотношением 10:16 позволяет листать ленту соцсетей так же удобно, как на обычном смартфоне.

· Тем, кто много путешествует — 201 грамм - самый низкий вес среди складных смартфонов.

· Тем, кто думает о переходе с других смартфонов - внутренний экран 4:3 даёт формат, которого нет у привычных моделей-конкурентов.

· Владельцам Fold7 - для прямого апгрейда логичнее Fold8 Ultra; Fold8 - это другой сценарий использования.

Часто задаваемые вопросы

Galaxy Z Fold8 лучше, чем Fold7? Fold8 - это другой формат: он легче и ориентирован на контент. Прямой преемник Fold7 — Galaxy Z Fold8 Ultra.

Сколько держит аккумулятор Galaxy Z Fold8? Аккумулятор на 4800 мА·ч обеспечивает до 26 часов непрерывного воспроизведения видео.

На каком процессоре работает Galaxy Z Fold8? Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — версия, специально оптимизированная для Samsung.

Где купить Galaxy Z Fold8 в Азербайджане? Официальные точки продаж: сети магазинов Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton.