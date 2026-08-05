Что такое новый Galaxy Z Fold8 и что изменилось в этом году?
2026 год запомнился структурным изменением в линейке Galaxy Z. Samsung впервые разделил линию Fold на две отдельные модели:
· Galaxy Z Fold8 - новая модель широкого формата. В сложенном виде работает как обычный смартфон, в раскрытом превращается в широкий экран с соотношением сторон 4:3. Рассчитан на потребление контента и повседневное использование.
· Galaxy Z Fold8 Ultra - прямой преемник Galaxy Z Fold7. Внутренний экран 8 дюймов, толщина 4,мм, основная камера 200Мп.
То есть тем, кто ищет «новую версию Fold7», нужен именно Fold8 Ultra. А просто Fold8 - это новое пополнение серии: более компактный и более лёгкий формат.
Технические характеристики Galaxy Z Fold8
|
Параметр
|
Galaxy Z Fold8
|
Внешний экран
|
5,5 дюйма, соотношение 10:16
|
Внутренний экран
|
7,6 дюйма, соотношение 4:3
|
Вес
|
201 грамм (самая лёгкая модель Fold в серии)
|
Процессор
|
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|
Встроенная память
|
256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
|
Оперативная память
|
12 ГБ или 16 ГБ
|
Аккумулятор
|
4800 мА·ч, до 26 часов воспроизведения видео
|
Основная камера
|
Двойная 50 Мп (Wide + Ultra Wide)
|
Фронтальная камера
|
50 Мп Wide и Ultra Wide
|
Операционная система
|
One UI 9, Android 17
|
Связь
|
5G, Wi-Fi 7, NFC, UWB, спутниковая связь, DisplayPort
|
Корпус
|
Flex Titanium
В чём разница между Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra?
|
Galaxy Z Fold8
|
Galaxy Z Fold8 Ultra
|
Внутренний экран
|
7,6 дюйма
|
8,0 дюймов
|
Толщина
|
Компактный, широкий формат
|
4,1 мм
|
Аккумулятор
|
4800 мА·ч
|
5000 мА·ч
|
Основная камера
|
50 Мп + 50 Мп
|
200 Мп + 50 Мп Ultra Wide
|
Для кого
|
Контент, соцсети, повседневное использование
|
Многозадачность, профессиональное фото, рабочие процессы
Короткое правило: если на первом месте видео, соцсети и чтение - Fold8. Если приоритет - работа, документы, многооконный режим и камера - Fold8 Ultra.
Galaxy AI и One UI 9: какие функции новые?
· Galaxy Z Fold8 работает на One UI 9 на базе Android 17 и расширяет набор ИИ-инструментов Samsung:
· Gemini Intelligence - ИИ-агент выполняет задачи от имени пользователя (например, оформляет заказ или покупает билет).
· Gemini Notebook - управление проектами и параллельная работа на большом экране.
· Now Brief и Now Nudge - более проактивные подсказки, а также информация о безопасности и конфиденциальности.
· AI Assistant Activity - единая панель управления всеми ИИ-автоматизациями, работающими в фоне.
· Privacy Alerts - предупреждения о потенциальных рисках для конфиденциальности.
Покупатели устройства также получают 6 месяцев бесплатной подписки Google AI Pro, включая 5 ТБ облачного хранилища.
условия продаж в Азербайджане
Galaxy Z Fold8 поступает в официальную сеть продаж в Азербайджане с 3 августа.
Предзаказ:
· Покупателям Galaxy Z Fold8 Ultra или Galaxy Z Fold8 в подарок - наушники Galaxy Buds4 Pro и 6 месяцев бесплатной подписки Galaxy AI Pro.
· Покупателям Galaxy Z Flip8 - наушники Galaxy Buds4 и 6 месяцев бесплатной подписки Galaxy AI Pro.
Официальные точки продаж: сети магазинов Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton.
Кому подойдёт?
· Тем, кто ежедневно потребляет контент - внешний экран с соотношением 10:16 позволяет листать ленту соцсетей так же удобно, как на обычном смартфоне.
· Тем, кто много путешествует — 201 грамм - самый низкий вес среди складных смартфонов.
· Тем, кто думает о переходе с других смартфонов - внутренний экран 4:3 даёт формат, которого нет у привычных моделей-конкурентов.
· Владельцам Fold7 - для прямого апгрейда логичнее Fold8 Ultra; Fold8 - это другой сценарий использования.
Часто задаваемые вопросы
Galaxy Z Fold8 лучше, чем Fold7? Fold8 - это другой формат: он легче и ориентирован на контент. Прямой преемник Fold7 — Galaxy Z Fold8 Ultra.
Сколько держит аккумулятор Galaxy Z Fold8? Аккумулятор на 4800 мА·ч обеспечивает до 26 часов непрерывного воспроизведения видео.
На каком процессоре работает Galaxy Z Fold8? Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — версия, специально оптимизированная для Samsung.
Где купить Galaxy Z Fold8 в Азербайджане? Официальные точки продаж: сети магазинов Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton.