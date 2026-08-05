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Что такое новый Galaxy Z Fold8 и что изменилось в этом году?

First News Media10:27 - Сегодня
Что такое новый Galaxy Z Fold8 и что изменилось в этом году?

2026 год запомнился структурным изменением в линейке Galaxy Z. Samsung впервые разделил линию Fold на две отдельные модели:

· Galaxy Z Fold8 - новая модель широкого формата. В сложенном виде работает как обычный смартфон, в раскрытом превращается в широкий экран с соотношением сторон 4:3. Рассчитан на потребление контента и повседневное использование.

· Galaxy Z Fold8 Ultra - прямой преемник Galaxy Z Fold7. Внутренний экран 8 дюймов, толщина 4,мм, основная камера 200Мп.

То есть тем, кто ищет «новую версию Fold7», нужен именно Fold8 Ultra. А просто Fold8 - это новое пополнение серии: более компактный и более лёгкий формат.

Технические характеристики Galaxy Z Fold8

Параметр

Galaxy Z Fold8

Внешний экран

5,5 дюйма, соотношение 10:16

Внутренний экран

7,6 дюйма, соотношение 4:3

Вес

201 грамм (самая лёгкая модель Fold в серии)

Процессор

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Встроенная память

256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ

Оперативная память

12 ГБ или 16 ГБ

Аккумулятор

4800 мА·ч, до 26 часов воспроизведения видео

Основная камера

Двойная 50 Мп (Wide + Ultra Wide)

Фронтальная камера

50 Мп Wide и Ultra Wide

Операционная система

One UI 9, Android 17

Связь

5G, Wi-Fi 7, NFC, UWB, спутниковая связь, DisplayPort

Корпус

Flex Titanium

В чём разница между Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra?

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra

Внутренний экран

7,6 дюйма

8,0 дюймов

Толщина

Компактный, широкий формат

4,1 мм

Аккумулятор

4800 мА·ч

5000 мА·ч

Основная камера

50 Мп + 50 Мп

200 Мп + 50 Мп Ultra Wide

Для кого

Контент, соцсети, повседневное использование

Многозадачность, профессиональное фото, рабочие процессы

Короткое правило: если на первом месте видео, соцсети и чтение - Fold8. Если приоритет - работа, документы, многооконный режим и камера - Fold8 Ultra.

Galaxy AI и One UI 9: какие функции новые?

· Galaxy Z Fold8 работает на One UI 9 на базе Android 17 и расширяет набор ИИ-инструментов Samsung:

· Gemini Intelligence - ИИ-агент выполняет задачи от имени пользователя (например, оформляет заказ или покупает билет).

· Gemini Notebook - управление проектами и параллельная работа на большом экране.

· Now Brief и Now Nudge - более проактивные подсказки, а также информация о безопасности и конфиденциальности.

· AI Assistant Activity - единая панель управления всеми ИИ-автоматизациями, работающими в фоне.

· Privacy Alerts - предупреждения о потенциальных рисках для конфиденциальности.

Покупатели устройства также получают 6 месяцев бесплатной подписки Google AI Pro, включая 5 ТБ облачного хранилища.

условия продаж в Азербайджане

Galaxy Z Fold8 поступает в официальную сеть продаж в Азербайджане с 3 августа.

Предзаказ:

· Покупателям Galaxy Z Fold8 Ultra или Galaxy Z Fold8 в подарок - наушники Galaxy Buds4 Pro и 6 месяцев бесплатной подписки Galaxy AI Pro.

· Покупателям Galaxy Z Flip8 - наушники Galaxy Buds4 и 6 месяцев бесплатной подписки Galaxy AI Pro.

Официальные точки продаж: сети магазинов Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton.

Кому подойдёт?

· Тем, кто ежедневно потребляет контент - внешний экран с соотношением 10:16 позволяет листать ленту соцсетей так же удобно, как на обычном смартфоне.

· Тем, кто много путешествует — 201 грамм - самый низкий вес среди складных смартфонов.

· Тем, кто думает о переходе с других смартфонов - внутренний экран 4:3 даёт формат, которого нет у привычных моделей-конкурентов.

· Владельцам Fold7 - для прямого апгрейда логичнее Fold8 Ultra; Fold8 - это другой сценарий использования.

Часто задаваемые вопросы

Galaxy Z Fold8 лучше, чем Fold7? Fold8 - это другой формат: он легче и ориентирован на контент. Прямой преемник Fold7 — Galaxy Z Fold8 Ultra.

Сколько держит аккумулятор Galaxy Z Fold8? Аккумулятор на 4800 мА·ч обеспечивает до 26 часов непрерывного воспроизведения видео.

На каком процессоре работает Galaxy Z Fold8? Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — версия, специально оптимизированная для Samsung.

Где купить Galaxy Z Fold8 в Азербайджане? Официальные точки продаж: сети магазинов Kontakt, Baku Electronics, Irshad, Soliton.

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