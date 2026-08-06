В Шамахы легковой автомобиль врезался в каменный забор, есть пострадавшие

В Шамахы произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент зафиксирован на улице Джалила Мамедгулизаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, легковой автомобиль потерял управление и врезался в каменный забор на обочине дороги.

В результате аварии 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу.

По факту проводится разбирательство.