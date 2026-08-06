АЖД готовит дополнительный рейс и расширяет окно продаж билетов в Грузию

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличивает срок продажи билетов по международному маршруту Баку - Тбилиси - Баку с целью дальнейшего повышения удовлетворенности пассажиров, более эффективного удовлетворения высокого спроса и расширения возможностей предварительного планирования поездок.

Как сообщили в АЖД, согласно новому механизму, срок продажи увеличивается не одномоментно, а поэтапно.

В настоящее время для пассажиров открыта продажа билетов на 44 дня вперед вместо прежних 30.

В последующие дни окно продаж будет поэтапно расширено и доведено до 90 дней, передает 1news.az.

Это нововведение позволит пассажирам планировать свои поездки значительно раньше, а также с большим комфортом готовиться к турам, деловым поездкам и визитам к родственникам. В то же время продление сроков продажи позволит ADY точнее прогнозировать пассажиропоток и при необходимости своевременно принимать оперативные решения, включая назначение дополнительных вагонов.

ADY продолжает работу по организации дополнительного рейса по маршруту Баку - Тбилиси - Баку. Для запуска дополнительного рейса проводятся необходимые технические и операционные работы в связи с завершением подготовки грузинской стороной.