Год мира на Кавказе - и как его сохранить

Автор: Бренда Шаффер — преподаватель Военно-морской аспирантуры США (U.S. Naval Postgraduate School) и старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета (Atlantic Council).

В августе прошлого года президент Дональд Трамп принял в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна для подписания исторической декларации о мире, свидетелем которой выступил сам Трамп.

Соглашение предусматривает создание транспортного коридора Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»), который будет эксплуатироваться американскими компаниями и соединит Азербайджан с Турцией через юг Армении, одновременно обеспечив коммерческое присутствие США в регионе, граничащем с Россией и Ираном.

Спустя год значение этого плана стало еще более очевидным.

Продолжающееся личное участие президента Трампа помогло сохранить мир. Однако, поскольку Москва и Тегеран не отказались от попыток его сорвать, Вашингтону необходима стратегия по защите достигнутых результатов.

Дипломатический прорыв был самой сложной частью процесса в теории; на практике же гораздо труднее сохранить его перед лицом двух решительно настроенных противников.

Южный Кавказ расположен в одной из наиболее важных геополитических точек мира, где сходятся интересы России, Ирана и Турции. Кроме того, регион является источником поставок энергоресурсов, не зависящих от морских узких мест, таких как Ормузский пролив и Красное море. Надежные транспортные маршруты через Южный Кавказ дают государствам Центральной Азии альтернативу зависимости от Китая и России.

Около трети населения Ирана составляют этнические азербайджанцы, поэтому события на Южном Кавказе напрямую отражаются на внутриполитической ситуации в этой стране. Более того, когда во время недавней войны воздушное пространство Ирана было закрыто, южнокавказский маршрут превратился в важнейшую воздушную артерию, соединяющую Восток и Запад.

В 1990-х годах Вашингтон помог странам Южного Кавказа и всего Каспийского региона укрепить свою независимость, однако затем на два десятилетия фактически утратил активное присутствие в регионе. Проект TRIPP знаменует возвращение США, и уже за первый год мирный процесс принес ощутимые результаты.

Прекращение огня сохраняется, переговоры по делимитации границы продвинулись вперед, контакты между армянами и азербайджанцами стали более интенсивными, а объем торговли вырос. Азербайджан поставил Армении значительные объемы топлива по ценам ниже рыночных, несмотря на рост мировых цен. Ереван и Баку обсуждают сотрудничество в сфере торговли газом и объединение своих электроэнергетических систем, а строительство инфраструктуры, связанной с TRIPP, продолжается.

Однако все это не означает, что Вашингтон может объявить о победе. Россия и Иран, возможно, уже не располагают ресурсами для развития региона, но у них по-прежнему есть возможности для его дестабилизации. Более трети депутатов недавно избранного парламента Армении ориентированы на Москву, а российские войска и военные базы все еще находятся на армянской территории. Иран наносил удары по территории Азербайджана в рамках своей более широкой кампании против соседних государств. Выявление и предотвращение подобных попыток подрыва мирного процесса должно оставаться постоянной задачей Вашингтона, а не считаться уже выполненной миссией.

Закрепить достижения TRIPP помогут четыре шага.

Во-первых, совместная армяно-азербайджанская парламентская делегация должна посетить Вашингтон, проинформировать Конгресс о ходе мирного процесса и заручиться двухпартийной поддержкой для его дальнейшего развития.

Во-вторых, следует расширить энергетическую составляющую соглашения. Кризис вокруг Ормузского пролива вновь напомнил, что диверсификация географии поставок энергоресурсов — это вопрос стратегической необходимости, а не только экономики. Мирное соглашение открывает возможности для увеличения добычи и экспорта каспийской нефти и газа на мировые рынки, компенсируя возможные потери поставок из других регионов. Белый дом должен взять на себя лидерство в этом вопросе так же, как это было в 1990-х годах, когда американская дипломатия помогла впервые вывести каспийские энергоресурсы на мировые рынки. Инициатива трех морей, объединяющая страны Центральной и Восточной Европы в сфере энергетики и инфраструктуры, должна превратиться в Инициативу четырех морей, включив в себя Каспийский регион.

В-третьих, Вашингтон должен добиться выполнения Арменией обязательства, данного во время церемонии подписания соглашения в Белом доме, — исключить из своей Конституции положение, предусматривающее объединение с Карабахским регионом Азербайджана. Если эта норма сохранится, будущие армянские правительства смогут использовать ее как основание для отказа от мирных обязательств.

В-четвертых, и это наиболее важно, администрация США должна включить Южный Кавказ в свои более широкие стратегии в отношении Ирана, России и Китая, а не рассматривать его как изолированное региональное направление. Это вовсе не удаленный или второстепенный регион — он находится на пересечении интересов трех главных стратегических соперников Америки.

Мир между Арменией и Азербайджаном — это подлинное достижение американской внешней политики, уже изменившее геополитические позиции России, Ирана и Китая в регионе. Однако мирные процессы редко способны существовать сами по себе, особенно в окружении игроков, заинтересованных в их провале. Добившись заключения этого соглашения, Вашингтон теперь должен выполнить менее заметную, но не менее важную задачу — обеспечить его долгосрочную защиту.

Источник: Real Clear World