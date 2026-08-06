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Трамп заявил, что у США огромные запасы боеприпасов

First News Media09:45 - Сегодня
Трамп заявил, что у США огромные запасы боеприпасов

Президент США Дональд Трамп на фоне утверждений о нехватке боеприпасов у Вашингтона заявил, что страна обладает огромными запасами.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп на встрече кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на этой неделе потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет. При этом позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что публикация издания не соответствует действительности.

«У США огромное количество запасов «боеприпасов», особенно определенных типов. Кроме того, (они) производятся и доставляются в США по потребности в огромных объемах», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что тем, кто распространяет подобные «сливы информации», грозят долгие тюремные сроки.

Ранее Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с войной с Ираном, и восстановления запасов вооружений, часть которых, по данным CNN и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), достигла критически низкого уровня.

Ранее CSIS (организация признана нежелательной в РФ) подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Из-за такого расхода запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.

Источник: РИА Новости

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