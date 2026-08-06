В Армении изменят названия министерств

В Армении изменят названия трех министерств. Проект соответствующих изменений в законе «О составе и структуре правительства» был одобрен на заседании кабмина в четверг.

Министерство иностранных дел переименуют в министерство иностранных дел и внешней торговли, министерство высокотехнологичной промышленности – в министерство высокотехнологичной промышленности и искусственного интеллекта, а министерство труда и социальных вопросов – в министерство труда и благосостояния.

В разделе о задачах внешнеполитического ведомства прибавляется формулировка о стимулировании внешней торговли и обеспечении доступности внешних рынков для армянских производителей и привлечении инвестиций.

Разделы о двух других министерствах остаются без изменений, учитывая, что министерство хайтека и ранее курировало сферу искусственного интеллекта.

Источник: Sputnik Армения