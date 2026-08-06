 В Таиланде футболист погиб от удара молнии во время матча - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Таиланде футболист погиб от удара молнии во время матча - ВИДЕО

First News Media09:20 - Сегодня
В Таиланде футболист погиб от удара молнии во время матча - ВИДЕО

Таиландский футболист погиб в результате удара молнии во время матча на юге Таиланда, еще девять игроков получили ранения.

Как передает 1news.az, об этом сообщила газета Bangkok Post.

Инцидент произошел 4 августа в провинции Наратхиват в ходе регионального турнира Golok FA Cup 2026, в котором также принимали участие спортсмены из Малайзии. Попавшее в соцсети видео запечатлело яркую вспышку, после которой несколько футболистов упали на газон.

Погибшим оказался 24-летний таиландский футболист Софван Авэ. Одноклубники пытались оказать ему первую помощь на поле, однако спасти его не удалось. В результате удара молнии восемь граждан Таиланда были госпитализированы, пострадал также один малайзиец, которого вернули на родину для прохождения лечения.

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