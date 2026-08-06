Россия и Армения обсуждают открытие новых диппредставительств

Москва и Ереван обсуждают открытие генконсульства России в Капане и консульского отделения Армении во Владикавказе, заявил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян еще в 2023 году заявлял о планах Армении открыть в Северной Осетии консульский офис.

«На сегодняшний день данный вопрос (открытия консульского отделения Армении во Владикавказе. — Ред.), как и вопрос открытия Генконсульства России в Капане (Армения), с двусторонней повестки не снят, но говорить о каких-то определенных сроках преждевременно», — сказал Мамиев.

При этом он подчеркнул, что у представительства МИД во Владикавказе налажен устойчивый рабочий контакт с генконсульством Армении в Ростове-на-Дону, в том числе по вопросам, касающимся армянских перевозчиков на КПП «Верхний Ларс», который остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и далее — с Арменией.