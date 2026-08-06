Трамп заявил, что предпочитает соглашение с Ираном, чтобы избежать жертв

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей.

"Я бы предпочел заключить сделку, поскольку не хочу убивать людей", - сказал он, говоря о возможных договоренностях с Тегераном. "Но мы ведем диалог. Давайте посмотрим, что получится", - добавил он во время выступления в пригороде Лас-Вегаса (штат Невада) 5 августа. "Но они нас уважают", - утверждал американский лидер, имея в виду власти исламской республики.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.