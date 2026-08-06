В Баку загорелось пятиэтажное здание - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в пятиэтажном здании на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе города Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, что в связи с поступившим сигналом на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее на втором этаже пятиэтажного здания, было в короткие сроки ликвидировано, не успев распространиться.