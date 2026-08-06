На улице Шихали Гурбанова в Баку перекрыто движение транспорта - ФОТО

С утра на улице Шихали Гурбанова в Баку ограничено движение транспорта на участке от станции метро «Низами» до бывшей площади «5 Мяртябя».

Движение перекрыто в связи с проводимыми дорожными работами.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, поскольку на прилегающих улицах наблюдаются затруднения в движении.

Как сообщалось ранее, ограничения коснутся следующих участков:

Сураханский район – улица 14 Июля;

Ясамальский район – улица Шихали Гурбанова на участке от улицы Физули до улицы Салатын Аскеровой;

Сабаильский район – улица Гасана Абдуллаева на участке от улицы Ростроповича до улицы Юсифа бека Ибрагимли.

Согласно информации, с 08:00 6 августа до 22:00 7 августа движение на указанных улицах будет частично ограничено, а с 23:00 7 августа до 07:00 10 августа – полностью перекрыто.