 На улице Шихали Гурбанова в Баку перекрыто движение транспорта - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

На улице Шихали Гурбанова в Баку перекрыто движение транспорта - ФОТО

First News Media09:24 - Сегодня
На улице Шихали Гурбанова в Баку перекрыто движение транспорта - ФОТО

С утра на улице Шихали Гурбанова в Баку ограничено движение транспорта на участке от станции метро «Низами» до бывшей площади «5 Мяртябя».

Движение перекрыто в связи с проводимыми дорожными работами.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, поскольку на прилегающих улицах наблюдаются затруднения в движении. 

Как сообщалось ранее, ограничения коснутся следующих участков:

Сураханский район – улица 14 Июля;

Ясамальский район – улица Шихали Гурбанова на участке от улицы Физули до улицы Салатын Аскеровой;

Сабаильский район – улица Гасана Абдуллаева на участке от улицы Ростроповича до улицы Юсифа бека Ибрагимли.

Согласно информации, с 08:00 6 августа до 22:00 7 августа движение на указанных улицах будет частично ограничено, а с 23:00 7 августа до 07:00 10 августа – полностью перекрыто.

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