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Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США

First News Media08:42 - Сегодня
Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США

Глава американской администрации Дональд Трамп, выступая 5 августа в пригороде Лас-Вегаса (штат Невада), назвал венесуэльскую нефть доставшимся США трофеем.

"Из Венесуэлы поступают миллиарды баррелей нефти. Это одно из самых богатых на нефтяные месторождения мест в мире", - заявил хозяин американский лидер, назвав при этом "48-минутной войной" военную операцию в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены и вывезены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой.

По словам Трампа, США действовали "по-старинке", получив за счет венесуэльской нефти "во много раз больше, чем потратили" на проведение операции. "Все трофеи достаются победителю", - добавил он. При этом он привел оценки, согласно которым США и Венесуэла располагают 60% мировых запасов нефти и газа.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

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